Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Вагітна модель Фріда Аасен позувала топлес на балконі

Норвежка поділилася серією сміливих фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара — незабаром уперше стануть батьками. Як стало нещодавно відомо, у них народиться дівчинка. Судячи із соцмереж моделі, вагітність минає легко і вона себе чудово почуває, тому навіть виходить у світ і знімається у фотосесіях.

Так, у своєму Instagram Фріда поділилася серією сміливих фото, на яких вона позувала топлес — лише в одних джинсах. Оголені груди модель прикриває руками. «Терпляче чекаю», — підписала вона фото, маючи на увазі, що дитина ось-ось народиться.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Раніше, нагадаємо, Фріда Аасен разом із чоловіком-мільйонером влаштували «вагітну» фотосесію.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
