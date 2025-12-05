- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 288
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна модель Фріда Аасен позувала топлес на балконі
Норвежка поділилася серією сміливих фото.
30-річна норвезька модель Фріда Аасен та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара — незабаром уперше стануть батьками. Як стало нещодавно відомо, у них народиться дівчинка. Судячи із соцмереж моделі, вагітність минає легко і вона себе чудово почуває, тому навіть виходить у світ і знімається у фотосесіях.
Так, у своєму Instagram Фріда поділилася серією сміливих фото, на яких вона позувала топлес — лише в одних джинсах. Оголені груди модель прикриває руками. «Терпляче чекаю», — підписала вона фото, маючи на увазі, що дитина ось-ось народиться.
Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.
Раніше, нагадаємо, Фріда Аасен разом із чоловіком-мільйонером влаштували «вагітну» фотосесію.