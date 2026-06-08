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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Вагітна модель Олівія Калпо позувала в бікіні

Скоро зірка стане мамою вдруге.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

34-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» і «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — поділилася у своєму Instagram серією фото з відпустки, у яку вона вирушила з чоловіком — гравцем в американський футбол Крістіаном Маккеффрі — на честь його 30-річчя.

Разом із чоловіком модель позувала на пляжі. Вона була одягнена в біле бікіні. Зараз Олівія перебуває на другому триместрі своєї другої вагітності.

Олівія Калпо з чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

«З 30-річчям, мій найкращий чоловік, найкращий батько і людина, яка надихає всіх навколо на те, щоб стати кращими. Можливість розділити це життя з тобою — це те, що я ніколи не сприйматиму як належне, й інколи це справді здається надто гарним, щоб бути правдою. Спасибі тобі за те, що ти — найкраща частина кожного дня. Я тебе дуже кохаю!» — написала модель під фото.

Судячи з фото, вагітність проходить добре, адже Калпо веде активний спосіб життя і все ще носить взуття на підборах.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Нагадаємо, про свою другу вагітність Олівія Калпо заявила в день свого 34-річчя - 8 травня. Вона опублікувала в Instagram сімейну фотосесію. На фото її знято зі своїм чоловіком, 10-місячною донькою Коллет Аннелізою та їхнім собакою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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