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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Вагітна модель Олівія Калпо позувала в бікіні на пляжі

Зірка готується стати мамою вдруге.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

34-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США — 2012» та «Міс Всесвіт — 2012» Олівія Калпо зовсім скоро вдруге стане мамою. Разом із чоловіком — 30-річним гравцем у американський футбол Крістіаном Маккеффрі — вона з нетерпінням чекає на народження малюка.

У своєму Instagram модель опублікувала нові знімки з відпочинку на морі. На знімках Калпо розслабляється на пляжному лежаку, демонструючи кругленький живіт. Для відпочинку вона обрала біле бікіні з червоним принтом, яке підкреслило її вагітну фігуру. Образ майбутня мама доповнила стильними сонцезахисними окулярами від Celine, а волосся залишила розпущеним.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Незважаючи на свій цікавий стан, Олівія продовжує вести активний спосіб життя. Вона регулярно з’являється на світських заходах, підтримує чоловіка на матчах його команди, а також особисто стежить за ремонтом та облаштуванням їхнього сімейного будинку, яким подружжя займається напередодні народження другої дитини.

Нагадаємо, що раніше вагітна Енн Гетевей продемонструвала три нові цікаві образи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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