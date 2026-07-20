Вагітна модель Олівія Калпо позувала в бікіні на пляжі

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

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34-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США — 2012» та «Міс Всесвіт — 2012» Олівія Калпо зовсім скоро вдруге стане мамою. Разом із чоловіком — 30-річним гравцем у американський футбол Крістіаном Маккеффрі — вона з нетерпінням чекає на народження малюка.

У своєму Instagram модель опублікувала нові знімки з відпочинку на морі. На знімках Калпо розслабляється на пляжному лежаку, демонструючи кругленький живіт. Для відпочинку вона обрала біле бікіні з червоним принтом, яке підкреслило її вагітну фігуру. Образ майбутня мама доповнила стильними сонцезахисними окулярами від Celine, а волосся залишила розпущеним.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Незважаючи на свій цікавий стан, Олівія продовжує вести активний спосіб життя. Вона регулярно з’являється на світських заходах, підтримує чоловіка на матчах його команди, а також особисто стежить за ремонтом та облаштуванням їхнього сімейного будинку, яким подружжя займається напередодні народження другої дитини.

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