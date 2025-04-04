Вагітна модель Олівія Калпо вийшла на прогулянку із собакою

Олівія Калпо / © Associated Press

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32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" – Олівія Калпо – нещодавно поділилася радісною новиною. Вона вагітна своєю першою дитиною, батьком якої є гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі – за него модель вийшла заміж улітку 2024 року.

Судячи з її облікового запису в Instagram, вагітність проходить легко, адже дівчина веде активний спосіб життя і часто публікує фотографії. Так, Олівія вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

© Instagram Олівії Калпо

На фото вона позує в чорному обтислому комбінезоні, який підкреслює її живіт, що вже помітно округлився. Її повсякденний образ доповнюють біла кепка та білі кросівки. В одній руці Калпо тримає якийсь напій, а в іншою веде на повідку собаку, схожого на той-пуделя.

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Раніше, нагадаємо, незважаючи на вагітність Олівія Калпо знялася у рекламі купальників та пляжного одягу. Компанію на зніманнях їй склали сестри – старша Аврора Калпо та молодша – Софія Калпо.

© Instagram Олівії Калпо