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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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131
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1 хв

Вагітна модель Олівія Калпо вийшла на прогулянку із собакою

Дівчина веде активний спосіб життя, незважаючи на свій цікавий стан.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Associated Press

32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" – Олівія Калпо – нещодавно поділилася радісною новиною. Вона вагітна своєю першою дитиною, батьком якої є гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі – за него модель вийшла заміж улітку 2024 року.

Судячи з її облікового запису в Instagram, вагітність проходить легко, адже дівчина веде активний спосіб життя і часто публікує фотографії. Так, Олівія вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

На фото вона позує в чорному обтислому комбінезоні, який підкреслює її живіт, що вже помітно округлився. Її повсякденний образ доповнюють біла кепка та білі кросівки. В одній руці Калпо тримає якийсь напій, а в іншою веде на повідку собаку, схожого на той-пуделя.

Раніше, нагадаємо, незважаючи на вагітність Олівія Калпо знялася у рекламі купальників та пляжного одягу. Компанію на зніманнях їй склали сестри – старша Аврора Калпо та молодша – Софія Калпо.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

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