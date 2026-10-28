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- Шоу-бізнес
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Вагітна модель Шаніна Шейк підкреслила живіт обтислою сукнею
Через декілька місяців модель стане мамою вдруге.
35-річна австралійська модель Шаніна Шейк нещодавно повідомила, що вагітна. Радісною новиною вона поділилася у своєму Instagram. І ось зірка вирішила відзначити початок останнього — третього — триместру (7–9-й місяці) вагітності.
На нових фото в Мережі вона позує в чорній обтислій сукні. Її образ доповнюють великі золоті аксесуари — сережки та браслети. Шаніна залишила волосся розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на персикових рум’янах.
«Останній триместр», — написала вона під фотографіями. Через колір сукні її живіт практично не помітний.
Зазначимо, батьком дитини Шаніни Шейк є її коханий, музичний продюсер Райан Пресс. Для пари майбутня дитина стане першою спільною. Також модель виховує трирічного сина Зая.
Нагадаємо, раніше вагітна п’ятою дитиною Сіара в самій лише сорочці відсвяткувала 41-річчя.