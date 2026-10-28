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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
166
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1 хв

Вагітна модель Шаніна Шейк підкреслила живіт обтислою сукнею

Через декілька місяців модель стане мамою вдруге.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Шаніна Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

35-річна австралійська модель Шаніна Шейк нещодавно повідомила, що вагітна. Радісною новиною вона поділилася у своєму Instagram. І ось зірка вирішила відзначити початок останнього — третього — триместру (7–9-й місяці) вагітності.

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

На нових фото в Мережі вона позує в чорній обтислій сукні. Її образ доповнюють великі золоті аксесуари — сережки та браслети. Шаніна залишила волосся розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на персикових рум’янах.

«Останній триместр», — написала вона під фотографіями. Через колір сукні її живіт практично не помітний.

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Зазначимо, батьком дитини Шаніни Шейк є її коханий, музичний продюсер Райан Пресс. Для пари майбутня дитина стане першою спільною. Також модель виховує трирічного сина Зая.

Нагадаємо, раніше вагітна п’ятою дитиною Сіара в самій лише сорочці відсвяткувала 41-річчя.

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