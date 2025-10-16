Вагітна модель Жасмін Тукс вийшла на подіум під час показу спідньої білизни Victoria's Secret

Жасмин Тукс / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулося одне з найобговорюваніших, гламурних і скандальних модних шоу — показ білизняного бренду Victoria’s Secret. Після багаторічної критики з боку клієнток, компанія кардинально змінила свій підхід і зробила своє шоу-показ інклюзивнішим, але водночас залишила весь колишній гламур.

Однією з головних зірок цьогорічного показу стала 34-річна американська модель Жасмін Тукс, яка вийшла на подіум вагітною. Це було гарно, сенсаційно по-новину, а також демонструвало красу жіночого тіла.

Жасмін продемонструвала на подіумі лаконічну атласну спідню білизну красивого відтінку капучино.

Образ моделі доповнила золота сукня-сітка з великими намистинами-висячками, босоніжки зі стразами від Rene Caovilla, гарна зачіска і ніжний макіяж. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді мушлі. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Для Жасмін це буде вже друга дитина від її чоловіка Хуана Давида Борреро. Свого первістка — доньку — Мію Вікторію — вона народила 23 лютого 2023 року.

Під час бекстейджу модель традиційно була зазнімкована в класичному рожевому халаті бренду, який одягала вже неодноразово. Жаслін є моделлю Victoria’s Secret від 2012 року.