ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Вагітна модель Жасмін Тукс вийшла на подіум під час показу спідньої білизни Victoria's Secret

Вона стала головною зіркою показу і привернула багато уваги образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулося одне з найобговорюваніших, гламурних і скандальних модних шоу — показ білизняного бренду Victoria’s Secret. Після багаторічної критики з боку клієнток, компанія кардинально змінила свій підхід і зробила своє шоу-показ інклюзивнішим, але водночас залишила весь колишній гламур.

Однією з головних зірок цьогорічного показу стала 34-річна американська модель Жасмін Тукс, яка вийшла на подіум вагітною. Це було гарно, сенсаційно по-новину, а також демонструвало красу жіночого тіла.

Жасмин Тукс / © Associated Press

Жасмин Тукс / © Associated Press

Жасмін продемонструвала на подіумі лаконічну атласну спідню білизну красивого відтінку капучино.

Образ моделі доповнила золота сукня-сітка з великими намистинами-висячками, босоніжки зі стразами від Rene Caovilla, гарна зачіска і ніжний макіяж. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді мушлі. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Жасмин Тукс / © Associated Press

Жасмин Тукс / © Associated Press

Для Жасмін це буде вже друга дитина від її чоловіка Хуана Давида Борреро. Свого первістка — доньку — Мію Вікторію — вона народила 23 лютого 2023 року.

Жасмин Тукс / © Associated Press

Жасмин Тукс / © Associated Press

Під час бекстейджу модель традиційно була зазнімкована в класичному рожевому халаті бренду, який одягала вже неодноразово. Жаслін є моделлю Victoria’s Secret від 2012 року.

Жасмин Тукс / © Associated Press

Жасмин Тукс / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie