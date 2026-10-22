Вагітна наречена вийшла на паркет: пара здивувала зворушливою новиною на популярному танцювальному шоу

Тайлер Кемерон і його вагітна наречена на паркеті / © Getty Images

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Цього разу особливу увагу привернув зірка реалітішоу Тайлер Кемерон, який виконав емоційний сучасний танець під пісню Еда Ширана Supermarket Flowers, присвятивши його пам’яті своєї мами, яка померла 2020 року через аневризму судин головного мозку.

Під час виступу Тайлер не стримував сліз. Він також зізнався, що одним із найбільших його жалів є те, що мама ніколи не познайомиться з його майбутньою дружиною Тейт.

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Тайлер Кемерон і його вагітна наречена на паркеті / © Getty Images

Та найзворушливішим моментом вечора стала поява на паркеті його вагітної нареченої. Тейт приєдналася до танцювального номера, а згодом пара поділилася радісною новиною — вони чекають на дитину.

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Тайлер Кемерон і його вагітна наречена на паркеті / © Getty Images

Ведучий шоу Альфонсо Рібейро також оголосив, що в закоханих народиться дівчинка.

Не менш емоційним став виступ іншої учасниці проєкту — акторки Джулії Стайлз, яка під час свого виступу вшанувала пам’ять покійного колеги по фільму 1999 року «10 причин моєї ненависті» — Гіта Леджера.

Джулія Стайлз і Езра Соса під час виступу / © Getty Images

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