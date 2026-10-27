Вагітна п’ятою дитиною Сіара в самій лише сорочці відсвяткувала 41-річчя

Сіара / © Інстаграм Сіари

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Сіара відсвяткувала своє 41-річчя ефектною фотосесією. Співачка, яка чекає на п’яту дитину, позувала в самій лише сорочці та продемонструвала два святкові торти, кожен із яких вирізнявся незвичайним дизайном.

Сіара / © Інстаграм Сіари

На знімках, якими зірка поділилася в Instagram, вона з’явилася у вільній білій сорочці та босоніж. Образ вийшов лаконічним і чуттєвим, а головним акцентом стали святкові десерти, які Сіара показала поруч із собою.

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Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Для фотосесії підготували два торти. Перший був білим, прикрашеним рожевим написом, а другий — чорним, з написом, що нагадує про знак зодіаку співачки. Сіара народилася 25 жовтня, тому вона — Скорпіон.

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Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Зазначимо, у вересні 2026 року співачка оголосила, що чекає на п’яту дитину. Разом із чоловіком, гравцем в американський футбол Расселом Вілсоном, вона вже виховує трьох спільних дітей — доньку Сієнну та синів Він і Амора. У Сіари також є син Ф’ючер від попередніх стосунків із репером Future.

Нагадаємо, раніше вагітна Сіара вийшла на подіум під час Тижня моди в Парижі.

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