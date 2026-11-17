Сіара / © Associated Press

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Американська співачка Сіара продемонструвала ефектний образ на щорічному благодійному вечорі Baby2Baby Gala. 41-річна зірка, яка чекає на п’яту дитину, обрала для виходу на червону доріжку сміливу чорну сукню з прозорим верхом.

Сіара / © Associated Press

Співачка з’явилася у вбранні від Christian Cowan. Обтисла сукня з довгими рукавами була виготовлена з прозорої тканини, а її головними акцентами стали об’ємні пір’я на талії та манжетах. Струмлива спідниця зі шлейфом доповнювала драматичний силует.

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Сіара / © Associated Press

Під сукнею Сіари проглядався чорний бюстгальтер, а головною прикрасою стало масивне перлинне кольє. Особливу увагу привернула й зачіска зірки: вона зібрала волосся у високе об’ємне укладання в стилі 1960-х, доповнивши його чорним обідком.

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Сіара / © Associated Press

Також серед гостей заходу були помічені Кеті Перрі та Джастін Трюдо, Керрі Вашингтон у золотій сукні, а також модель Міранда Керр із чоловіком-мільярдером.

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