- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна Сіара в обтислій мінісукні і на високих підборах приїхала на тусовку до Мілана
40-річна співачка Сіара відвідала світську фешнтусовку у Мілані.
Вагітна п'ята дитина Сіара відвідала захід Vogue World: Milano, який відбувся 22 вересня у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II. Це масштабне фешншоу, присвячене історії італійської моди, яке проходить у рамках Тижня моди в Мілані.
Сіара одягла мініатюрну чорну сукню, що обтискає фігуру і підкреслює її живіт, доповнивши її лакованими туфлями на високих шпильках і платформі. На шиї співачка мала кілька золотих масивних прикрас, на зап'ясті також кілька золотих браслетів і каблучки на пальці.
Співачка розпустила біляве волосся і зробила виразний макіяж. Вона мала радісний вигляд та усміхалася на камери.
Цю ж тусовку відвідали багато інших знаменитостей, серед них Наомі Кемпбелл, Памела Андерсон, Гайді Клум та Дженніфер Лопес.