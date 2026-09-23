Вагітна Сіара в обтислій мінісукні і на високих підборах приїхала на тусовку до Мілана

Сіара / © Getty Images

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Вагітна п'ята дитина Сіара відвідала захід Vogue World: Milano, який відбувся 22 вересня у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II. Це масштабне фешншоу, присвячене історії італійської моди, яке проходить у рамках Тижня моди в Мілані.

Сіара одягла мініатюрну чорну сукню, що обтискає фігуру і підкреслює її живіт, доповнивши її лакованими туфлями на високих шпильках і платформі. На шиї співачка мала кілька золотих масивних прикрас, на зап'ясті також кілька золотих браслетів і каблучки на пальці.

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Сіара / © Getty Images

Співачка розпустила біляве волосся і зробила виразний макіяж. Вона мала радісний вигляд та усміхалася на камери.

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Цю ж тусовку відвідали багато інших знаменитостей, серед них Наомі Кемпбелл, Памела Андерсон, Гайді Клум та Дженніфер Лопес.

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