Вагітна топмодель Жасмін Тукс підкреслила фігуру обтислою сукнею

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

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34-річна американська топмодель і «янгол» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — нещодавно поділилася радісною новиною — вона вагітна вдруге. Свій цікавий стан вона не стала приховувати, а навпаки, зараз підбирає вбрання, що підкреслює її округлий живіт.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

У своєму Instagram вона опублікувала серію фото, на яких позувала у довгій молочній сукні з довгими рукавами та оголеними плечима. Волосся модель зібрала вгору, а її образ доповнювали лише сережки з великими перлинами.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

На одному зі знімків Жасмін позувала з чоловіком та батьком майбутньої дитини — 35-річним мільйонером, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро.

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Жасмін Тукс із чоловіком / © Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, пара вже виховує доньку Мію Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.

Раніше, нагадаємо, топмодель Жасмін Тукс повністю роздяглася для реклами власного бренду.