ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
1 хв

Вагітна топмодель Жасмін Тукс підкреслила фігуру обтислою сукнею

Незабаром зірка стане мамою вдруге.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «янгол» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — нещодавно поділилася радісною новиною — вона вагітна вдруге. Свій цікавий стан вона не стала приховувати, а навпаки, зараз підбирає вбрання, що підкреслює її округлий живіт.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

У своєму Instagram вона опублікувала серію фото, на яких позувала у довгій молочній сукні з довгими рукавами та оголеними плечима. Волосся модель зібрала вгору, а її образ доповнювали лише сережки з великими перлинами.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

На одному зі знімків Жасмін позувала з чоловіком та батьком майбутньої дитини — 35-річним мільйонером, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро.

Жасмін Тукс із чоловіком / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс із чоловіком / © Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, пара вже виховує доньку Мію Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.

Раніше, нагадаємо, топмодель Жасмін Тукс повністю роздяглася для реклами власного бренду.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie