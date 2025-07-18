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- Шоу-бізнес
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Вагітна топмодель Жасмін Тукс підкреслила фігуру обтислою сукнею
Незабаром зірка стане мамою вдруге.
34-річна американська топмодель і «янгол» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — нещодавно поділилася радісною новиною — вона вагітна вдруге. Свій цікавий стан вона не стала приховувати, а навпаки, зараз підбирає вбрання, що підкреслює її округлий живіт.
У своєму Instagram вона опублікувала серію фото, на яких позувала у довгій молочній сукні з довгими рукавами та оголеними плечима. Волосся модель зібрала вгору, а її образ доповнювали лише сережки з великими перлинами.
На одному зі знімків Жасмін позувала з чоловіком та батьком майбутньої дитини — 35-річним мільйонером, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро.
Зазначимо, пара вже виховує доньку Мію Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.
Раніше, нагадаємо, топмодель Жасмін Тукс повністю роздяглася для реклами власного бренду.