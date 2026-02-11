- Дата публікації
Вагітна зірка фільму "Грішники" у червоному ансамблі позувала на кінофестивалі
39-річна нігерійсько-британська акторка і номінантка на «Оскар» Вунмі Мосаку у яскравому вбранні прийшла на світський захід.
Зірка фільму «Грішники» Вунмі Мосаку відвідала церемонію вручення премії «Віртуози» Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі.
Для своєї появи акторка обрала червоний шовковий костюм від бренду House of Bibiré. Вбрання складалося з широких штанів з високим посадженням та стрілками і топа вільного крою з відкритою лінією плечей, який ззаду був схожий на довгий плащ. Спереду вбрання трішки оголювало вагітний живіт Вунмі. Взута вона була у червоні туфлі.
Мосаку зробила зачіску з косами, макіяж із акцентом на очах і контрастний зелений манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї — діамантове намисто, а на руці — каблучка з камінням.
До речі, Мосаку номінована на премію «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» за гру у «Грішниках».