Вагітність їй личить: Ванесса Кірбі на прем'єрі в оригінальній блакитній сукні-сіточці

Ванесса Кірбі / © Associated Press

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Акторка Ванесса Кірбі зараз вагітна своєю першою дитиною, і цей особливий період у її житті збігся з промотуром до фільму «Фантастична 4: Перші кроки», в якому вона зіграла головну роль.

На фотоколл акторка вийшла в блакитній оригінальній сукні від Givenchy. Вбрання було довжини міді, обтисле і зроблене з трикотажної тканини-сітки. Сукня мала довгі рукави та високу горловину, як у водолазки, а на талії її доповнювала стрічка тканини. Головною прикрасою сукні була об’ємна рюша на подолі, що робила її оригінальнішою.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса носила вбрання в поєднанні з боді на бретельках, яке було одного кольору з її сукнею, а також з блакитними босоніжками на підборах.

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Волосся Кірбі було укладене в ідеальну зачіску-хвилю на один бік, а завершували образ прикраси з діамантами.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

В український прокат «Фантастична 4: Перші кроки» виходить 24 липня.

Нагадаємо, що про вагітність акторка вирішила розповісти як співачка Ріанна на Met Gala — підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею. Батько дитини — Пол Рабіл — колишній професійний гравець у лакрос, якому зараз 39 років. Наприкінці 2024 року британська акторка та американський спортсмен оголосили про заручини.

Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Getty Images Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press