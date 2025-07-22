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Вагітність їй личить: Ванесса Кірбі на прем'єрі в оригінальній блакитній сукні-сіточці
Майбутня мама підкреслила живіт сукнею.
Акторка Ванесса Кірбі зараз вагітна своєю першою дитиною, і цей особливий період у її житті збігся з промотуром до фільму «Фантастична 4: Перші кроки», в якому вона зіграла головну роль.
На фотоколл акторка вийшла в блакитній оригінальній сукні від Givenchy. Вбрання було довжини міді, обтисле і зроблене з трикотажної тканини-сітки. Сукня мала довгі рукави та високу горловину, як у водолазки, а на талії її доповнювала стрічка тканини. Головною прикрасою сукні була об’ємна рюша на подолі, що робила її оригінальнішою.
Ванесса носила вбрання в поєднанні з боді на бретельках, яке було одного кольору з її сукнею, а також з блакитними босоніжками на підборах.
Волосся Кірбі було укладене в ідеальну зачіску-хвилю на один бік, а завершували образ прикраси з діамантами.
В український прокат «Фантастична 4: Перші кроки» виходить 24 липня.
Нагадаємо, що про вагітність акторка вирішила розповісти як співачка Ріанна на Met Gala — підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею. Батько дитини — Пол Рабіл — колишній професійний гравець у лакрос, якому зараз 39 років. Наприкінці 2024 року британська акторка та американський спортсмен оголосили про заручини.