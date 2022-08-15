"Вам не потрібно двічі просити мене роздягтися": 49-річна Гайді Клум розповіла про пікантні моменти роботи перед камерою

49-річна німецька модель Гайді Клум часто публікує у своєму Instagram знімки у бікіні та топлесі. А в інтерв'ю відверто каже, що для неї не є проблемою оголитися перед камерою.

У новому інтерв'ю для Access манекенниця заявила, що все ще готова роздягнутися перед камерою навіть майже у 50 років.

"Я відчуваю те саме, що й завжди. Вам не потрібно двічі просити мене роздягнутися і показати себе в нижній білизні. У якомусь сенсі це схоже на одягання старого капелюха", - заявила Клум.

Також в інтерв'ю розповіла, що незабаром шанувальники матимуть змогу побачити новий фотосет за участю моделі у спідній білизні. І розкрила секрет, що співпрацює з Кім Кардашян та її брендом нижньої білизни Skims.

"Кім зателефонувала мені і запитала, чи не хочу я знятися в рекламі Skims разом з Алессандрою Амбросіо, Кендіс Свейнпоул і Тайрою Бенкс. І я подумала, чорт забирай, так! Було дуже весело знову бути з моїми ангелами Victoria's Secret", - розповіла Клум.

Гайді Клум на шоу Victoria's Secret 2008 року / Фото: Associated Press

Поки що ці знімки не доступні в соцмережах, але ми впевнені, що Кім Кардашян неодмінно поділиться ними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кейт Мосс почала співпрацювати з брендом коригувальної білизни Кім Кардашян.

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