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Вам потрібно це побачити: з'явився новий трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2"

Вам потрібно це побачити: з'явився новий трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
330
Час на прочитання
1 хв
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Вам потрібно це побачити: з'явився новий трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2"

Фото Warner Bros.

Прем'єра сиквелу в Україні запланована на 29 лютого 2024 року.

У Мережі з'явився новий видовищний трейлер довгоочікуваного науково-фантастичного фільму від Warner Bros. Pictures – "Дюна: Друга частина". Режисером стрічки є Дені Вільньов. Фільм знятий на основі другої частини роману Френка Герберта "Дюна".

Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фріменів вирушає у міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.

У фантастичному бойовику ми також побачимо Флоренс П'ю, Леа Сейду, Гав'єра Бардема, Ребекку Фергюсон, Джоша Броліна, Остіна Батлера, Дейва Батіста, Стеллана Скарсгарда та інших.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Знімання стрічки відбулися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ.

В український прокат фільм "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
330
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