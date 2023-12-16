Вам потрібно це побачити: з'явився новий трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2"

Прем'єра сиквелу в Україні запланована на 29 лютого 2024 року.
У Мережі з'явився новий видовищний трейлер довгоочікуваного науково-фантастичного фільму від Warner Bros. Pictures – "Дюна: Друга частина". Режисером стрічки є Дені Вільньов. Фільм знятий на основі другої частини роману Френка Герберта "Дюна".
Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фріменів вирушає у міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.
У фантастичному бойовику ми також побачимо Флоренс П'ю, Леа Сейду, Гав'єра Бардема, Ребекку Фергюсон, Джоша Броліна, Остіна Батлера, Дейва Батіста, Стеллана Скарсгарда та інших.
Знімання стрічки відбулися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ.
В український прокат фільм "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.
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