Вам потрібно це побачити: з'явився новий трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2"

Прем'єра сиквелу в Україні запланована на 29 лютого 2024 року.

У Мережі з'явився новий видовищний трейлер довгоочікуваного науково-фантастичного фільму від Warner Bros. Pictures – "Дюна: Друга частина". Режисером стрічки є Дені Вільньов. Фільм знятий на основі другої частини роману Френка Герберта "Дюна".

Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фріменів вирушає у міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.

У фантастичному бойовику ми також побачимо Флоренс П'ю, Леа Сейду, Гав'єра Бардема, Ребекку Фергюсон, Джоша Броліна, Остіна Батлера, Дейва Батіста, Стеллана Скарсгарда та інших.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Знімання стрічки відбулися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ.

В український прокат фільм "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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