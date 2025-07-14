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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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70
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1 хв

Ванесса Кірбі скопіювала образ вагітної Ріанни: кому вбрання личить більше

Дві вагітні зірки обрали однакові вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Акторка Ванесса Кірбі вирішила повторити модний тріумф Ріанни — вбрання, яке попзірка та бізнесвумен одягнула торік на церемонію вручення кінопремії «Оскар». Ріанна тоді відвідала захід, оскільки її вперше номінували на цю нагороду в категорії «Найкраща пісня до фільму» за саундтрек Lift Me Up до фільму «Чорна пантера: Ваканда навіки». Тоді Ріанна була вагітна своєю другою дитиною — сином від репера A$AP Rocky.

Вагітна Ріанна продемонструвала образ, який був на всі сто відсотків у її стилі — вбрання від бренду Alaïa складалося з прозорої боді-водолазки, шкіряного топу та максіспідниці зі шлейфом.

Ріанна / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Ванесса Кірбі з’явилася у практично ідентичному вбранні. 37-річна зірка зараз теж вагітна і всіляко підкреслює живіт на світських заходах.

Ванесса одягла сукню від Alaia, у якої топ і спідниця були об’єднані смужками тканини, також на спідниці в зоні стегон були вирізи. Поєднала вона це вбрання з боді-водолазкою від Alaia, прикрасами з діамантами Cartier і босоніжками зі шнурівкою від Manolo Blahnik.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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