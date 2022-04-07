"Вас так люблять": Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на підтримку президента Зеленського та українців

"Вас так люблять": Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на підтримку президента Зеленського та українців

Голлівудська зірка вкотре підтримала Україну та українців після повномасштабного вторгнення Росії.

Весь світ згуртувався навколо України, яка вже 43-й день бореться проти російських окупантів. 64-річна зірка Шерон Стоун також вирішила підтримати українців. У своєму Instagram вона опублікувала відео, у якому запалює жовто-блакитну свічку.

"Ми запалюємо цю свічку на честь українців. Присвячуємо її президенту Зеленському та народу України, тому що хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях", — сказала Шерон на відео.

Нагадаємо, раніше модель Victoria's Secret повідомила, що прилетіла до Польщі для роботи медсестрою та допомоги українським біженцям.

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