"Ваші солдати вбивають, розстрілюють впритул з диявольською навіженістю": Ольга Сумська звернулася до росіян

Акторка запитала росіян, за що вони вбивають українців.
Ольга Сумська опублікувала в Instagram жахливі фото наслідків ворожих дій російських окупантів, які знищують житлові будинки, інфраструктуру, вбивають мирних мешканців, дітей.
"10 день війни…Біла Церква, Буча, Ворзель, Гостомель та інші міста в пеклі. Господи, ЗМИЛУЙСЯ НАД НАМИ! – написала акторка.
Сумська звернулася також до росіян:
"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ??? ТОГДА ПОСМОТРИТЕ, РУССКИЕ, на вашу "ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ" ОПЕРАЦИЮ!‼️‼️‼️‼️‼️ Это мирные дома и кварталы! СОТНИ ПОГИБШИХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ!!Моя мама рассказывала, когда в 1941 году немцы заняли их дома в селе Катюжанка (где сейчас стоят русские танки), они не трогали мирных, даже делились едой! Ваши солдаты УБИВАЮТ, РАССТРЕЛИВАЮТ В УПОР С каким-то жутким, дьявольским неистовством…ЗА ЧТО???‼️"
Акторка підбадьорила українців, наголосивши, що ми переможемо.
"Саме зараз, у муках, у крові, у стражданнях народжується НОВА УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ! МИ ПЕРЕМОЖЕМО, УКРАЇНЦІ! Всім серцем віримо в це!" — написала Ольга.
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