Вау, як розкішно: відома модель повторила образ із культового фільму "Великий Гетсбі"

Дівчина відтворила одне з найвідоміших вбрань із фільмів.

Юлія Каранковська
Адут Акеч

Адут Акеч / © Getty Images

25-річна модель Адут Акеч взяла участь у щорічному показі Vogue World. Цього разу захід відбувся в студії Paramount в Лос-Анджелесі, а темою показу став Голлівуд.

Адут вийшла на подіум у розкішному і гламурному вбранні, створеному Кетрін Мартін — австралійською художницею з костюмів, лауреаткою чотирьох «Оскарів». Мартін отримала одну зі своїх золотих статуеток за роботу над фільмом «Великий Гетсбі», в якому зіграв головну роль Леонардо ді Капріо і Кері Малліган.

Адут Акеч / © Getty Images

Адут Акеч / © Getty Images

Саме таку саму сукню, як в Адут Акеч, носила в цій культовій картині 2013 року Кері Малліган. Її сукня була всипана великими кристалами-краплями, а плечі прикрашала пелерина. Також на голові в моделі була така сама прикраса, як в акторки у фільмі, і її теж розробила Кетрін Мартін, але за участю її чоловіка — режисера фільму База Лурмана. Сережки, браслети, каблучки, персні, намиста, підвіски та запонки для фільму, стилізовані під прикраси 1920-х років, створювалися за архівними ескізами Tiffany & Co.

