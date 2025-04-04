Вау, яка: 59-річна Сінді Кроуфорд в асиметричній сукні з розрізом продемонструвала стрункі ноги

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

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Сінді Кроуфорд разом із чоловіком Ренде Гербером і донькою Каєю Гербер відвідала у театрі Winter Garden у Нью-Йорку прем’єру бродвейського мюзиклу «Добраніч і удачі» — сценічну адаптацію фільму 2005 року з Джорджем Клуні, який розповідає про викриття журналіста CBS Едварда Р. Марроу 1954 року щодо сенатора Джозефа Маккарті, також написаного Клуні у співавторстві.

Кая Гербер, Ренде Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді мала ефектний вигляд у чорній асиметричній сукні максі з одним рукавом, пікантним вирізом у зоні декольте і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Кая Гербер, Ренде Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Аутфіт Кроуфорд доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорним мерехтливим клатчем-футляром. Вона зробила гарне укладання з локонами, вечірній макіяж і завершила лук елегантними сережками.

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Нагадаємо, Сінді Кроуфорд у фотосеті для глянцю позувала у шкіряній мінісукні та комбінезоні у костюмному стилі.