Вау, яка: акторка Лілі Джеймс прогулялася містом у вбранні від Prada

Лілі Джеймс / © Getty Images

Поки в Нью-Йорку знімають фільм «Диявол носить Prada 2», британська акторка Лілі Джеймс вигуляла вбрання від цього відомого Модного дому. Її сфотографували в Нью-Йорку, коли вона йшла вулицею після інтерв’ю на шоу Good Morning America.

Акторка була одягнена в коричневий об’ємний жакет з фактурної шкіри з ґудзиками і поясом, який носила в поєднанні з мініспідницею. Також на Лілі були білі туфлі на підборах, а в руці вона несла невелику квадратну сумку з короткими ручками. Цей лук завершували стильні окуляри коричневого кольору і укладання в легкі локони.

Лілі Джеймс / © Getty Images

Нагадаємо, що Також Джейм дала інтерв’ю виданню WhoWhatWear, в якому розповіла про головну сукню для фільму «Попелюшка» 2015 року. Вбрання було натхнене сукнею Попелюшки зі старого мультфільму, в ній було 14 спідниць з різними кольорами синього.

Вбрання з фільму 2015 року «Попелюшка» на виставці в Мадриді / © Getty Images