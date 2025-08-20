ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: американська акторка у грайливому міні похизувалася стрункими ногами

Ільфенеш Хадера мала ефектний вигляд, тому не залишилася без уваги фотографів на вулицях міста.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ільфенеш Хадера

Ільфенеш Хадера / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка Ільфенеш Хадера. Дівчина зʼявилася на вулицях міста в кокетливому образі.

На брюнетці був білий смугастий костюм, який складався з сорочки з короткими рукавами і накладною кишенею та мініспідниці. Вбрання ідеально підкреслило її стрункі ноги та гарну засмагу.

Ільфенеш Хадера / © Getty Images

Ільфенеш Хадера / © Getty Images

Лук Ільфенеш доповнила туфлями-човниками кольору металік. Вона зробила укладання з мʼякими локонами, макіяж із чорними стрілками і довгий гострий французький манікюр. Вуха Хадера прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки — браслетами й каблучками.

