Вау, яка: американська зірка реаліті у розкішній сукні з лелітками і камінням сяяла на церемонії
27-річна Оландрія Картен у гарному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Зірка американського реалітішоу «Острів кохання», телеведуча, модель та інфлюенсерка— Оландрія Картен — відвідала церемонію «Золотий вечір», яка відбулася у Беверлі-Гіллс.
Красуня з’явилася перед фотографами у красивому жіночному образі. На ній була розкішна сукня з колекції бренду Sevon Dejana сезону осінь-зима 2025.
Вбрання мало чорний корсетний оксамитовий верх і чорну прозору спідницю, які були прикрашені флористичними аплікаціями з різнокольорових леліток, каміння і бісеру.
На сукні також була акцентна рожева 3D-квітка і салатова тканина з драпуванням, яка переходила у довгий хвіст-шлейф.
Аутфіт Кармен доповнила лакованими чорними гостроносими туфлями на шпильках. Оландрія одягла біляву перуку з локонами, зробила макіяж із довгими накладними віями, блискучими тінями на повіках і рожевими рум’янами, а також французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Оландрія Картен на премію InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі одягла чорну шовкову сукню фасону «русалка» з мереживним ліфом.