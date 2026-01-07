ТСН у соціальних мережах

Вау, яка: американська зірка реаліті у розкішній сукні з лелітками і камінням сяяла на церемонії

27-річна Оландрія Картен у гарному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Оландрія Картен

Оландрія Картен / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу «Острів кохання», телеведуча, модель та інфлюенсерка— Оландрія Картен — відвідала церемонію «Золотий вечір», яка відбулася у Беверлі-Гіллс.

Красуня з’явилася перед фотографами у красивому жіночному образі. На ній була розкішна сукня з колекції бренду Sevon Dejana сезону осінь-зима 2025.

Вбрання мало чорний корсетний оксамитовий верх і чорну прозору спідницю, які були прикрашені флористичними аплікаціями з різнокольорових леліток, каміння і бісеру.

Оландрія Картен / © Getty Images

Оландрія Картен / © Getty Images

На сукні також була акцентна рожева 3D-квітка і салатова тканина з драпуванням, яка переходила у довгий хвіст-шлейф.

Аутфіт Кармен доповнила лакованими чорними гостроносими туфлями на шпильках. Оландрія одягла біляву перуку з локонами, зробила макіяж із довгими накладними віями, блискучими тінями на повіках і рожевими рум’янами, а також французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках каблучки з діамантами.

Нагадаємо, Оландрія Картен на премію InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі одягла чорну шовкову сукню фасону «русалка» з мереживним ліфом.

