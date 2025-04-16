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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Блейк Лайвлі прийшла на прем'єру у довгій шкіряній сукні-пальті

Зірка обрала цікаве вбрання, яке носила на голе тіло.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі та її колеги з фільму «Ще одне просте прохання» вирушили у промотур з просування цієї картини. Фільм став продовженням комедійного кримінального трилера «Просте прохання», який вийшов 2018 року.

Нині вони проводять час у Великій Британії, де 15 квітня відбулася прем’єра цього фільму. Блейк з’явилася перед фотографами у довгій чорній сукні-пальті від бренду David Koma.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Вбрання вона носила на голе тіло. Воно мало глибоке декольте, один великий ґудзик спереду і довгу торочку. Образ акторка доповнила, як вона любить, безліччю прикрас та об’ємною зачіскою з легкими локонами. Її макіяж був лаконічним та ніжним.

Також з Блейк перед камерами позувала її колега з фільму — акторка Анна Кендрік, яка обрала сукню від бренду Zuhair Murad із колекції весна-літо 2024 року.

Блейк Лайвлі та Анна Кендрік / © Getty Images

Блейк Лайвлі та Анна Кендрік / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
196
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