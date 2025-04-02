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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
631
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Дженна Ортега із серіалу "Венздей" вийшла на сцену в мінішортах лавандового кольору

Акторка зростом лише 155 сантиметрів, тому обрала взуття на високих підборах та міні.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега, відома багатьом у першу чергу за серіалом "Венздей”, також знялася у фільмі під назвою “Поспішайте завтра“ (Hurry Up Tomorrow), який знятий в жанрі психологічний трилер. Прем’єра цієї картини має відбутися вже у травні.

Дженна відвідала 1 квітня Лас-Вегас, щоб обговорити фільм і розповісти про нього. На сцену вона вийшла у вбранні фіолетового кольору від бренду Versace.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Зокрема на дівчині були дуже короткі шорти та легка блуза у принт. Також вона доповнила вбрання босоніжками на високих підборах й платформі.

Вбрання Дженни було з колекції весна-літо 2025, над якою працювала Донателла Версаче. Показ, який відбувся у Мілані, відкривала українська модель Каріна Мазяр.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Нагадаємо, що після презентації Донателлою Версаче колекції прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026 вона оголосила, що йде з посади креативної директорки Модного дому, який був заснований її братом Джанні Версаче.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
631
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