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- Шоу-бізнес
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Вау, яка: Дженна Ортега із серіалу "Венздей" вийшла на сцену в мінішортах лавандового кольору
Акторка зростом лише 155 сантиметрів, тому обрала взуття на високих підборах та міні.
Дженна Ортега, відома багатьом у першу чергу за серіалом "Венздей”, також знялася у фільмі під назвою “Поспішайте завтра“ (Hurry Up Tomorrow), який знятий в жанрі психологічний трилер. Прем’єра цієї картини має відбутися вже у травні.
Дженна відвідала 1 квітня Лас-Вегас, щоб обговорити фільм і розповісти про нього. На сцену вона вийшла у вбранні фіолетового кольору від бренду Versace.
Зокрема на дівчині були дуже короткі шорти та легка блуза у принт. Також вона доповнила вбрання босоніжками на високих підборах й платформі.
Вбрання Дженни було з колекції весна-літо 2025, над якою працювала Донателла Версаче. Показ, який відбувся у Мілані, відкривала українська модель Каріна Мазяр.
Нагадаємо, що після презентації Донателлою Версаче колекції прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026 вона оголосила, що йде з посади креативної директорки Модного дому, який був заснований її братом Джанні Версаче.