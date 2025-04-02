Вау, яка: Дженна Ортега із серіалу "Венздей" вийшла на сцену в мінішортах лавандового кольору

Дженна Ортега / © Associated Press

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Дженна Ортега, відома багатьом у першу чергу за серіалом "Венздей”, також знялася у фільмі під назвою “Поспішайте завтра“ (Hurry Up Tomorrow), який знятий в жанрі психологічний трилер. Прем’єра цієї картини має відбутися вже у травні.

Дженна відвідала 1 квітня Лас-Вегас, щоб обговорити фільм і розповісти про нього. На сцену вона вийшла у вбранні фіолетового кольору від бренду Versace.

Дженна Ортега / © Associated Press

Зокрема на дівчині були дуже короткі шорти та легка блуза у принт. Також вона доповнила вбрання босоніжками на високих підборах й платформі.

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Вбрання Дженни було з колекції весна-літо 2025, над якою працювала Донателла Версаче. Показ, який відбувся у Мілані, відкривала українська модель Каріна Мазяр.

Дженна Ортега / © Associated Press

Нагадаємо, що після презентації Донателлою Версаче колекції прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026 вона оголосила, що йде з посади креативної директорки Модного дому, який був заснований її братом Джанні Версаче.

Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images