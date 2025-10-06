ТСН у соціальних мережах

Вау, яка: Дженніфер Лопес у богемній сукні сфотографували папараці

Попри осінню погоду, зірка обрала ефектну легку сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Тиждень моди в Нью-Йорку вже завершився, але американська суперзірка Дженніфер Лопес влаштувала в місті свій показ мод. Зірка продемонструвала кілька стильних вбрань, особливу увагу серед яких привернула сукня з мереживом.

У такому луці її помітили папараці, і це була розкішна сукня від Zimmermann у богемному стилі. Вбрання було з шовку коричневого кольору та з мереживом. Особливо ефектний вигляд мали рукави — вони були довгими, асиметричними та розкльошеними. Талію ж підкреслював пояс, який Дженніфер зав’язала на бант.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Цей образ артистка доповнила білою сумкою з короткими ручками, лаконічними босоніжками на підборах, а також каблучками з діамантами. Її волосся було розпущене й укладене в легкі недбалі локони, а на обличчі Дженніфер зробила улюблений макіяж.

Також зірка продемонструвала більш діловий лук в осінньому стилі — вона одягла жакет і жилетку від Ralph Lauren у поєднанні з білими штанами і взуттям від Alexander McQueen. У такому вбранні Дженніфер на всі сто відсотків демонструвала тренд «тиха розкіш».

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Поява зірки в Нью-Йорку пов’язана з просуванням нею драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», в якому вона виконала головну роль.

Розкішні образи Дженніфер Лопес (30 фото)

