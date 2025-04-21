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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Дженніфер Лопес у рожевому латексному комбінезоні з'явилася на Формулі-1 у Саудівській Аравії

55-річна попдіва в ефектному образі постала на Гран-прі Формули-1 у Джидді.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес напередодні свого виступу на автодромі Jeddah Corniche Circuit у Саудівській Аравії прибула на Гран-прі Формули-1. Там вона з’явилася в ефектному гламурному образі.

На попдіві був рожевий латексний комбінезон на блискавці, який ідеально підкреслив її спокусливу фігуру. Вбрання мало високу горловину і пудрово-рожевий латексний пояс із драпуванням і металевим кільцем.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Джен доповнила пластиковими прозоро-рожевими мюлями на шпильках і клатчем кольору металік.

/ © Instagram Дженніфер Лопес

© Instagram Дженніфер Лопес

Лопес зібрала волосся у хвіст, одягла на обличчя рожеві окуляри і прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями. У неї був макіяж із помадою кольору лате, молочний манікюр і бежевий педикюр.

/ © Instagram Дженніфер Лопес

© Instagram Дженніфер Лопес

Артистка сфотографувалася з командою гонщиків, які точно були у захваті від її звабливого луку.

/ © Instagram Дженніфер Лопес

© Instagram Дженніфер Лопес

Джей Ло поділилася знімками звідти на своїй сторінці в Instagram.

«Трохи блиску у F1», — написала вона у дописі.

/ © Instagram Дженніфер Лопес

© Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у стильному образі потрапила до об’єктивів папараці у місті Гобокен під час знімань нового фільму «Службовий роман».

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Дата публікації
Кількість переглядів
316
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