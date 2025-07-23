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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Джеймі Лі Кертіс у червоній мінісукні прийшла на прем'єру комедії

Оскароносна акторка підкреслила ноги стильним вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джеймі Лі Кертіс

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

66-річна акторка Джеймі Лі Кертіс сяяла перед фотографами в Лос-Анджелесі, оскільки з'явилася на червоній доріжці в ефектній червоній мінісукні.

Вбрання зірки було від бренду Balmain та ідеально підкреслювало фігуру. Сукня Джеймі Лі мала довгі рукави, невеличкий V-подібний виріз, а також оригінальний горизонтальне прострочення. Також сукня підкреслювала плечі, оскільки на ній були підплічники.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Свій образ Кертіс доповнила лаконічними бежевими туфлями, зробила укладання, макіяж і одягла гламурні сережки у вигляді великих квітів з камінням.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

У цьому образі акторка сяяла перед фотографами перед прем'єрою фільму "Шалена п'ятниця 2", в якому знову зіграла разом з Ліндсей Логан. Акторки повернулися до своїх ролей через понад 20 років після того, як на екрани вийшла перша частина комедії. Логан відвідала презентацію з чоловіком, а вбрана була в романтичну ніжно-рожеву сукню зі стразами і бретельками від Miu Miu.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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