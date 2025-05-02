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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка ефектна: Блейк Лайвлі під прицілом папараці в синьому міні від відомого бренду

Акторка продовжує дивувати та вражати шанувальників своїми стилем і красою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі в межах свого промотуру до фільму «Ще одне просте прохання» відвідала інтерв’ю в Нью-Йорку. Коли вона йшла до студії, її помітили папараці.

Блейк була одягнена, як вона любить — яскраво, гламурно та дорого. Акторка одягла синій костюм від Carolina Herrera з жакетом і мініспідницею, а також туфлі від Christian Louboutin із шипами, а в руці тримала сумку від Chanel. З прикрас вона вибрала сережки від свого улюбленого бренду Lorraine Schwartz — великі блакитні краплі, які чудово пасували під її вбрання.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Потім Блейк переодяглася в білу сукню, в якій і з’явилася в студії шоу «Пізня ніч із Сетом Маєрсом» (Late Night with Seth Meyers). Блейк була в романтичному вбранні від Christoper John з пишною білою багатошаровою спідницею та глибоким декольте.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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