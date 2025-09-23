ТСН у соціальних мережах

Вау, яка ефектна: гарна Скарлетт Йоганссон у чорній сукні від Balmain сходила на шоу

40-річна акторка у приталеному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Папараці заскочили Скарлетт Йоганссон у Нью-Йорку, коли вона йшла на «Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом». Зірка була у чудовому настрої і з усмішкою зустріла фотографів, помахавши їм рукою.

Акторка мала ефектний і стрункий вигляд. На ній була вечірня чорна сукня міді в рубчик приталеного силуету і без бретельок від бренду Balmain. Вбрання мало спокусливе декольте у формі серця і чорний широкий пояс із золотою пряжкою на талії.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Аутфіт Скарлетт доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. Її волосся було розпущене і спадало на спину. Йоганссон зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, шию — масивним золотим кольє, а на руках були масивні золоті браслети і каблучка з цього самого комплекту.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон на червону доріжку премії «Еммі» одягла лаконічну сукню від Prada і розкішні сережки з 18-каратного жовтого за 89 тисяч євро.

