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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Флоренс П'ю відвідала CinemaCon в ефектній сукні з мереживними вставками

Зірка підкреслила ноги мінісукнею оригінального дизайну.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Getty Images

Акторка Флоренс П’ю відвідала захід Disney Studios, який проводився у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. Зірка фільмів «Дюна» та «Опенгеймер» презентувала там із колегами майбутній супергеройський фільм «Громовержці*».

Флоренс П’ю та її колеги-актори / © Getty Images

Флоренс П’ю та її колеги-актори / © Getty Images

На цей захід Флоренс прийшла в білій сукні від бренду Stella McCartney з колекції осінь-зима 2025-2026. У неї були підкреслені груди, а ліф, плечі та талію прикрашали невеликі складки. Довгі рукави були виконані трохи вільними, але головною прикрасою сукні стали мереживні вставки спереду, які просвічувалися.

Флоренс П’ю / © Getty Images

Флоренс П’ю / © Getty Images

Носіла Флоренс вбрання з білими чоботами та прикрасами з камінням. Також вона зібрала волосся у пучок і зробила макіяж.

Також цей захід відвідала акторка Ліндсей Логан у зеленому міні від Saint Laurent.

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс Пью_3 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_2 / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью_4 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_2 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_2 / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью_2 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
100
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