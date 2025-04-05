- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка: Флоренс П'ю відвідала CinemaCon в ефектній сукні з мереживними вставками
Зірка підкреслила ноги мінісукнею оригінального дизайну.
Акторка Флоренс П’ю відвідала захід Disney Studios, який проводився у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. Зірка фільмів «Дюна» та «Опенгеймер» презентувала там із колегами майбутній супергеройський фільм «Громовержці*».
На цей захід Флоренс прийшла в білій сукні від бренду Stella McCartney з колекції осінь-зима 2025-2026. У неї були підкреслені груди, а ліф, плечі та талію прикрашали невеликі складки. Довгі рукави були виконані трохи вільними, але головною прикрасою сукні стали мереживні вставки спереду, які просвічувалися.
Носіла Флоренс вбрання з білими чоботами та прикрасами з камінням. Також вона зібрала волосся у пучок і зробила макіяж.
Також цей захід відвідала акторка Ліндсей Логан у зеленому міні від Saint Laurent.