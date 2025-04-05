Вау, яка: Флоренс П'ю відвідала CinemaCon в ефектній сукні з мереживними вставками

Флоренс П'ю / © Getty Images

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Акторка Флоренс П’ю відвідала захід Disney Studios, який проводився у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. Зірка фільмів «Дюна» та «Опенгеймер» презентувала там із колегами майбутній супергеройський фільм «Громовержці*».

Флоренс П’ю та її колеги-актори / © Getty Images

На цей захід Флоренс прийшла в білій сукні від бренду Stella McCartney з колекції осінь-зима 2025-2026. У неї були підкреслені груди, а ліф, плечі та талію прикрашали невеликі складки. Довгі рукави були виконані трохи вільними, але головною прикрасою сукні стали мереживні вставки спереду, які просвічувалися.

Флоренс П’ю / © Getty Images

Носіла Флоренс вбрання з білими чоботами та прикрасами з камінням. Також вона зібрала волосся у пучок і зробила макіяж.

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Також цей захід відвідала акторка Ліндсей Логан у зеленому міні від Saint Laurent.

Ліндсей Логан / © Getty Images

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