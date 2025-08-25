Вау, яка яскрава: співачка Софі Елліс-Бекстор відвідала фестиваль на фермі в оригінальному вбранні

Софі Елліс-Бекстор / © Getty Images

Британська співачка Софі Елліс-Бекстор відвідала Великий фестиваль на фермі музиканта Алекса Джеймса в Оксфордширі. 46-річна зірка вийшла на публіку в яскравій сукні міді від бренду CeliaB.

Це було веселкове вбрання на одне плече і з одним рукавом. Сукню повністю прикрашали лелітки, а асиметричне декольте і поділ вбрання — об’ємна оксамитова торочка рожевого кольору. Співачка доповнила своє яскраве вбрання гламурними туфлями на підборах з оригінальними фігурними вирізами, ремінцями і лелітками, також Софі зробила яскравий макіяж, а волосся зібрала в зачіску-хвіст.

Софі Елліс-Бекстор / © Getty Images

Раніше ми розповідали, як співачка з’явилася в бальній сукні чорного кольору на грандіозному вечірньому заході. Вона тоді обрала елегантну сукню А-силуету на одне плече від AZZI & OSTA.