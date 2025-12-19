- Дата публікації
Вау, яка: інфлюенсерка у розкішній сукні від українського бренду сяяла на прем’єрі нового сезону "Емілі в Парижі"
Nava Rose привернула увагу своїм ошатним вбранням від львівської дизайнерки.
Fashion-інфлюенсерка Nava Rose відвідала прем’єру п’ятого сезону серіалу «Емілі в Парижі» від Netflix. Захід відбувся у театрі Le Grand Rex у Парижі.
Дівчина зачарувала своїм ефектним образом. Вона з’явилася на червоній доріжці у розкішній сукні перлинно-лавандового кольору від українського бренду OKSANA MUKHA. Вбрання мало корсет із пікантним декольте і пишну спідницю зі шлейфом.
Аутфіт Nava Rose доповнила білим обідком з вуаллю, срібними прикрасами з перлами і білою сумочкою у вигляді серця з китицею. Інфлюенсерка уклала своє біляве волосся у локони і зробила ніжний макіяж.
Нагадаємо, американська співачка Керрі Андервуд у мерехтливій сукні від Оксани Мухи виступила на шоу.