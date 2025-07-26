Вау, яка: Кім Кардашян підкреслила талію приголомшливим прозорим вбранням від Mugler

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

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Телезірка продемонструвала на своїй сторінці в Instagram образ у вінтажному корсеті від Модного дому Mugler, який підкреслював вигини її фігури. Кім підписала серію фото «Магія Mugler».

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

На знімках вона позувала в чорному вбранні з осінньої колекції покійного Тьєррі Мюглера 1998 року, що включало пікантне боді з довгими рукавами і високою горловиною, розшите лелітками, а також у нього було багато прозорих вставок.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Це боді з’єднувалося з панчохами, які були прикрашені такою ж вишивкою.

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Засновниця бренду Skims додала трохи гламуру, доповнивши це вбрання шубою довжиною до підлоги з тієї ж колекції знаменитого бренду.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

З якого приводу Кім міряла це вбрання і куди збиралася його одягнути, не повідомила.

Модель демонструє вбрання від Mugler на подуїмі, 1998 рік / © Getty Images

Однак це не вперше Кім одягала Mugler. Вона була музою французького генія, і він створив для неї одне з найзнаковіших її вбрань — «мокру» сукню, в якій зірка з’явилася на Met Gala 2019 року.

Кім Кардашян / © Associated Press

Але окрім цього неймовірного образу Кім з’являлася на публіці ще й у блакитному міні, який Мюглер створив для неї, надихнувшись сукнею Шер.

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Кім Кардашян / © instagram.com/manfredthierrymugler

Чорне вбрання з відвертим декольте з колекції 1998 року теж є в гардеробі Кім. Це вбрання увійшло в історію як один з найсміливіших образів зірки.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Не можна не згадати образ, у якому Кім нагадувала давньогрецьку богиню. Сукня була створена для кутюрної колекції дизайнерки 1999 року, що мала назву «Медузи».

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press