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- Шоу-бізнес
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Вау, яка: Кім Кардашян підкреслила талію приголомшливим прозорим вбранням від Mugler
Вона приміряла несподіваний образ з колекції 1998 року.
Телезірка продемонструвала на своїй сторінці в Instagram образ у вінтажному корсеті від Модного дому Mugler, який підкреслював вигини її фігури. Кім підписала серію фото «Магія Mugler».
На знімках вона позувала в чорному вбранні з осінньої колекції покійного Тьєррі Мюглера 1998 року, що включало пікантне боді з довгими рукавами і високою горловиною, розшите лелітками, а також у нього було багато прозорих вставок.
Це боді з’єднувалося з панчохами, які були прикрашені такою ж вишивкою.
Засновниця бренду Skims додала трохи гламуру, доповнивши це вбрання шубою довжиною до підлоги з тієї ж колекції знаменитого бренду.
З якого приводу Кім міряла це вбрання і куди збиралася його одягнути, не повідомила.
Однак це не вперше Кім одягала Mugler. Вона була музою французького генія, і він створив для неї одне з найзнаковіших її вбрань — «мокру» сукню, в якій зірка з’явилася на Met Gala 2019 року.
Але окрім цього неймовірного образу Кім з’являлася на публіці ще й у блакитному міні, який Мюглер створив для неї, надихнувшись сукнею Шер.
Чорне вбрання з відвертим декольте з колекції 1998 року теж є в гардеробі Кім. Це вбрання увійшло в історію як один з найсміливіших образів зірки.
Не можна не згадати образ, у якому Кім нагадувала давньогрецьку богиню. Сукня була створена для кутюрної колекції дизайнерки 1999 року, що мала назву «Медузи».