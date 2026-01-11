Вау, яка красуня: Дженніфер Лопес у сукні-бюстьє з прозорим подолом приїхала на світський захід

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Цього разу Дженніфер одягла розкішну бордову сукню з корсетом, розшитим камінням та пікантним декольте, а також прозорою спідницею з колекції Zuhair Murad, зверху накинула хутряну горжетку в тон та підібрала туфлі на високих підборах від Le Silla.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Образ свій знаменитість доповнила клатчем з оксамиту такого самого відтінку, як і її основне вбрання та одягла розкішне кольє з діамантами та смарагдами та сережки-люстри від Sabyasachi.

Волосся Лопес було розпущене і укладене в розкішну зачіску, а макіяж на обличчі був виразним і підкреслював її природну красу. Фотографіями свого ефектного образу Дженніфер поділилася у Instagram.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

