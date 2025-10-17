ТСН у соціальних мережах

Вау, яка красуня: Лейтон Містер — зірка «Пліткарки» — прийшла підтримати чоловіка на заході

16 жовтня в Голлівуді відбулася презентація другого сезону серіалу "Ніхто цього не хоче", в якому головні ролі зіграли актори Крістен Белл і Адам Броді.

Лейтон Містер і Адам Броді

Лейтон Містер і Адам Броді / © Associated Press

Серед гостей заходу з’явилася Лейтон Містер — зірка культового серіалу двотисячних «Пліткарка».

Лейтон Містер і Адам Броді / © Associated Press

Лейтон Містер і Адам Броді / © Associated Press

Річ у тім, що Лейтон дружина Адама Броді і прийшла його підтримати на прем’єрі. Також вона сама зіграла невелику роль у цьому проєкті. Для заходу акторка обрала просто приголомшливе вбрання від Кароліни Шойфеле — дизайнерки годинників і ювелірних виробів компанії Chopard. Сукня, яку одягла Лейтон, — із дебютної колекції Шойфеле. У вбрання було глибоке V-подібне декольте, ліф чорного кольору і яскрава спідниця з градієнтом.

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер / © Associated Press

Також на заході з’явилася акторка Крістен Белл одягнена в червону сукню-комбінацію на тонких бретельках від бренду Alex Perry з мереживом на пікантних місцях.

Крістен Белл і Адам Броді / © Associated Press

Крістен Белл і Адам Броді / © Associated Press

