- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка красуня: Лейтон Містер — зірка «Пліткарки» — прийшла підтримати чоловіка на заході
16 жовтня в Голлівуді відбулася презентація другого сезону серіалу "Ніхто цього не хоче", в якому головні ролі зіграли актори Крістен Белл і Адам Броді.
Серед гостей заходу з’явилася Лейтон Містер — зірка культового серіалу двотисячних «Пліткарка».
Річ у тім, що Лейтон дружина Адама Броді і прийшла його підтримати на прем’єрі. Також вона сама зіграла невелику роль у цьому проєкті. Для заходу акторка обрала просто приголомшливе вбрання від Кароліни Шойфеле — дизайнерки годинників і ювелірних виробів компанії Chopard. Сукня, яку одягла Лейтон, — із дебютної колекції Шойфеле. У вбрання було глибоке V-подібне декольте, ліф чорного кольору і яскрава спідниця з градієнтом.
Також на заході з’явилася акторка Крістен Белл одягнена в червону сукню-комбінацію на тонких бретельках від бренду Alex Perry з мереживом на пікантних місцях.