Лейтон Містер і Адам Броді / © Associated Press

Реклама

Серед гостей заходу з’явилася Лейтон Містер — зірка культового серіалу двотисячних «Пліткарка».

Лейтон Містер і Адам Броді / © Associated Press

Річ у тім, що Лейтон дружина Адама Броді і прийшла його підтримати на прем’єрі. Також вона сама зіграла невелику роль у цьому проєкті. Для заходу акторка обрала просто приголомшливе вбрання від Кароліни Шойфеле — дизайнерки годинників і ювелірних виробів компанії Chopard. Сукня, яку одягла Лейтон, — із дебютної колекції Шойфеле. У вбрання було глибоке V-подібне декольте, ліф чорного кольору і яскрава спідниця з градієнтом.

Лейтон Містер / © Associated Press

Також на заході з’явилася акторка Крістен Белл одягнена в червону сукню-комбінацію на тонких бретельках від бренду Alex Perry з мереживом на пікантних місцях.

Реклама