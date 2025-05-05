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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Люпіта Ніонго в сукні з анімалістичним принтом прийшла на вечірку

42-річна акторка підкреслила струнку фігуру вбранням з принтом «зебра».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Люпіта Ніонго

Люпіта Ніонго / © Getty Images

Папараці заскочили Люпіту Ніонго, коли вона йшла на вечірку Johnny Walker x Olivier Rousteing, яка відбулася напередодні Met Gala у Нью-Йорку.

Акторка мала ефектний вигляд у чорно-білій закритій сукні довжини міді з анімалістичним принтом і довгими рукавами. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями з гострими носками і чорно-білим хутряним клатчем з анімалістичним принтом.

Люпіта Ніонго / © Getty Images

Люпіта Ніонго / © Getty Images

Люпіта доповнила лук зачіскою з дредами, очі підкреслила чорним олівцем і зробила срібний манікюр. Каблучки з камінням завершили образ Ніонго.

Нагадаємо, Люпіта Ніонго на прем’єрі останньої частини постапокаліптичної горор-франшизи «Тихе місце: День перший» з’явилася у чорному кетс’юті з паєтками та оголеними плечима від Prada і чорній мініспідниці зі шлейфом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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