- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка: Люпіта Ніонго в сукні з анімалістичним принтом прийшла на вечірку
42-річна акторка підкреслила струнку фігуру вбранням з принтом «зебра».
Папараці заскочили Люпіту Ніонго, коли вона йшла на вечірку Johnny Walker x Olivier Rousteing, яка відбулася напередодні Met Gala у Нью-Йорку.
Акторка мала ефектний вигляд у чорно-білій закритій сукні довжини міді з анімалістичним принтом і довгими рукавами. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями з гострими носками і чорно-білим хутряним клатчем з анімалістичним принтом.
Люпіта доповнила лук зачіскою з дредами, очі підкреслила чорним олівцем і зробила срібний манікюр. Каблучки з камінням завершили образ Ніонго.
Нагадаємо, Люпіта Ніонго на прем’єрі останньої частини постапокаліптичної горор-франшизи «Тихе місце: День перший» з’явилася у чорному кетс’юті з паєтками та оголеними плечима від Prada і чорній мініспідниці зі шлейфом.