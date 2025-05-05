Вау, яка: Люпіта Ніонго в сукні з анімалістичним принтом прийшла на вечірку

Люпіта Ніонго / © Getty Images

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Папараці заскочили Люпіту Ніонго, коли вона йшла на вечірку Johnny Walker x Olivier Rousteing, яка відбулася напередодні Met Gala у Нью-Йорку.

Акторка мала ефектний вигляд у чорно-білій закритій сукні довжини міді з анімалістичним принтом і довгими рукавами. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями з гострими носками і чорно-білим хутряним клатчем з анімалістичним принтом.

Люпіта Ніонго / © Getty Images

Люпіта доповнила лук зачіскою з дредами, очі підкреслила чорним олівцем і зробила срібний манікюр. Каблучки з камінням завершили образ Ніонго.

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Нагадаємо, Люпіта Ніонго на прем’єрі останньої частини постапокаліптичної горор-франшизи «Тихе місце: День перший» з’явилася у чорному кетс’юті з паєтками та оголеними плечима від Prada і чорній мініспідниці зі шлейфом.