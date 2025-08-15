Вау, яка: Маргарет Квеллі у білій мінісукні продемонструвала стрункі ноги на вечірньому шоу

Маргарет Квеллі / © Getty Images

Маргарет Квеллі завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку, де з’явилася в ефектному аутфіті. В ефірі вона розповіла про знімання у комедійному детективі «Люба, не треба!» («Honey Don’t!») від режисера Ітана Коена.

На зірці була біла мінісукня по фігурі з бретелькою-галтером від бренду Chanel, яка ідеально підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі красиві ноги. До речі, Маргарет обожнює носити короткі вбрання.

Образ Квеллі доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання і ніжний макіяж із рожевими рум’янами. Вуха Маргарет прикрасила срібними сережками-квітами.

Про фільм:

«Люба, не треба!» — це другий фільм у «лесбійській трилогії» після «Лялі їдуть далі» (2024) Ітана Коена.

Події стрічки відбуваються у каліфорнійському місті Бейкерсфілді. У центрі сюжету приватна детективка (Маргарет Кволлі), лідер секти (Кріс Еванс) і «таємнича жінка» (Обрі Плаза).

Нагадаємо, Маргарет Квеллі на спеціальному показі фільму у Нью-Йорку постала у чорній короткій сукні на тонких бретельках.