Вау, яка: Маргарет Квеллі у білій мінісукні продемонструвала стрункі ноги на вечірньому шоу
30-річна акторка і донька Енді Макдавел у білосніжному міні від її улюбленого бренду Chanel прийшла на телешоу.
Маргарет Квеллі завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку, де з’явилася в ефектному аутфіті. В ефірі вона розповіла про знімання у комедійному детективі «Люба, не треба!» («Honey Don’t!») від режисера Ітана Коена.
На зірці була біла мінісукня по фігурі з бретелькою-галтером від бренду Chanel, яка ідеально підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі красиві ноги. До речі, Маргарет обожнює носити короткі вбрання.
Образ Квеллі доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання і ніжний макіяж із рожевими рум’янами. Вуха Маргарет прикрасила срібними сережками-квітами.
Про фільм:
«Люба, не треба!» — це другий фільм у «лесбійській трилогії» після «Лялі їдуть далі» (2024) Ітана Коена.
Події стрічки відбуваються у каліфорнійському місті Бейкерсфілді. У центрі сюжету приватна детективка (Маргарет Кволлі), лідер секти (Кріс Еванс) і «таємнича жінка» (Обрі Плаза).
