Вау яка: Олена Зеленська у красивому образі з’явилася на церемонії

Олена Зеленська

Олена Зеленська взяла участь у церемонії вручення відзнаки «Почесний амбасадор — 2025». Захід, організований Міністерством закордонних справ України, відбувся з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Вдячна за співпрацю в наших спільних проєктах культурної дипломатії: в умовах боротьби за виживання кожне українське слово, книга, фільм чи вистава, кожне знання про Україну, донесене за її межами, також допомагає нашій обороні, бо руйнує брехню, фейки, непорозуміння і невігластво навколо нас», — сказала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

А Саміт перших леді та джентльменів, створений з ініціативи першої леді України у 2020 році, отримав відзнаку в номінації «Експертна дипломатія».

«Хочу подякувати моїм колегам — першим леді та джентльменам світу за послідовність, рішучість, бажання діяти для захисту та благополуччя людей, за дієву підтримку України й справедливості. А також хочу подякувати команді Саміту, яка не просто організовує, а проживає кожен наш захід і проєкт. Це, напевне, і є справжнє амбасадорство — коли живеш тим, що робиш. Присвячуємо і цю нагороду, і нашу роботу Україні та її людям», — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході вона постала у гарному образі. На Олені був чорний штанний костюм і біла блузка з чорною облямівкою на комірі, які вона скомбінувала з чорним взуттям на низькій підошві.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Лук дружина президента доповнила гарною зачіскою з боковим проділом і м’якими локонами та ніжним макіяжем. У вухах у неї були золоті сережки.

