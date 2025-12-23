ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
2 хв

Вау яка: Олена Зеленська у красивому образі з’явилася на церемонії

Перша леді України у чорно-білому вбранні відвідала урочистий захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у церемонії вручення відзнаки «Почесний амбасадор — 2025». Захід, організований Міністерством закордонних справ України, відбувся з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Вдячна за співпрацю в наших спільних проєктах культурної дипломатії: в умовах боротьби за виживання кожне українське слово, книга, фільм чи вистава, кожне знання про Україну, донесене за її межами, також допомагає нашій обороні, бо руйнує брехню, фейки, непорозуміння і невігластво навколо нас», — сказала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

А Саміт перших леді та джентльменів, створений з ініціативи першої леді України у 2020 році, отримав відзнаку в номінації «Експертна дипломатія».

«Хочу подякувати моїм колегам — першим леді та джентльменам світу за послідовність, рішучість, бажання діяти для захисту та благополуччя людей, за дієву підтримку України й справедливості. А також хочу подякувати команді Саміту, яка не просто організовує, а проживає кожен наш захід і проєкт. Це, напевне, і є справжнє амбасадорство — коли живеш тим, що робиш. Присвячуємо і цю нагороду, і нашу роботу Україні та її людям», — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході вона постала у гарному образі. На Олені був чорний штанний костюм і біла блузка з чорною облямівкою на комірі, які вона скомбінувала з чорним взуттям на низькій підошві.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Лук дружина президента доповнила гарною зачіскою з боковим проділом і м’якими локонами та ніжним макіяжем. У вухах у неї були золоті сережки.

Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому жакеті та з символічною брошкою з’явилася на заході.

Дата публікації
Кількість переглядів
470
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie