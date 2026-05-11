- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка розкішна: Аманда Голден у гламурному сріблястому ансамблі стала найяскравішою зіркою BAFTA
Британська теле- і радіоведуча відвідала церемонію вручення премії BAFTA Television Awards, що провели у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
55-річна Аманда Голден одягла вишуканий сріблястий комплект з атласу від Basil Soda, що включав топ на тонких бретельках і довгу спідницю з вишуканими складками і прозорою вставкою шифону, що спадав додолу у перетворювався на довгий шлейф.
Гламурне вбрання було декороване камінням, стразами, кристалами і лелітками. Образ Голден доповнила також прикрасами з каменями, улюбленою зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем. Також особливу увагу привертала бронзова засмага зірки.
Взула вона босоніжки від Aquazzura, а клатч обрала у вигляді конверту від Tyler Ellis.
Нещодавно Аманда також виходила на червону доріжку, вона відвідала прем’єру фільму «Диявол носить Prada 2» з 20-річною донькою Лексі.