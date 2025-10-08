Вау, яка шикарна: Дженніфер Лопес у гламурній сукні з’явилася на інтерв’ю

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес у межах промокампанії до фільму «Поцілунок жінки-павука», в якому виконала головну роль, з’явилася на інтерв’ю у програмі «Нічне шоу з Джиммі Феллоном».

Зірка вибрала для свого виходу гламурну довгу сукню від бренду Elie Saab з колекції Resort 2026. Вбрання було кремового відтінку, повністю розшите дрібними лелітками, у верхній частині сукня була вільною і з напуском, а ось спідниця була приталеною і зі шлейфом. На руках і декольте сукню прикрашало мереживо.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер доповнила образ зачіскою з низьким хвостом, яскравим макіяжем і прикрасами з камінням — на її шиї був золотий ланцюжок з величезним каменем у вигляді серця.

Ця поява зірки в шоу відбулася після того, як вона завітала на прем’єру фільму. Поява Лопес на червоній доріжці стала сенсаційною, адже вийшла вона на неї з колишнім чоловіком Беном Аффлеком. Пара мило позувала разом, обіймалася та базікала.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press