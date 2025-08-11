Вау, яка: співачка Тайла прийшла в провокаційному блакитному вбранні на захід

Тайла / © Getty Images

Південноафриканська співачка й авторка пісень Тайла, яка наробила багато галасу торік через свою сукню з піску, відвідала захід Variety Power of Young Hollywood 2025 у Лос-Анджелесі. Світський вечір відбувся у фешенебельному готелі, а 23-річна дівчина з’явилася на ньому в незвичному провокативному вбранні.

Тайла носила блакитний топ і мініспідницю від бренду Palomo Spain з круїзної колекції 2026 року. Обидві частини вбрання були прикрашені великими складками. Топ вона носила практично розстебнутим, додавши в такий спосіб луку цікавості, а на її спідниці був великий чорний бант. Також образ дівчини доповнювали чорні босоніжки на платформі, прикраси з пір’ям у волоссі, золотий манікюр і макіяж із золотими і блакитними тінями.

Тайла / © Getty Images

Також нагадаємо, що на початку літа дівчина дещо оскандалилася, оскільки скопіювала образ Брітні Спірс, але заперечувала це. Річ у тім, що 23-річна співачка вийшла на сцену музичного фестивалю Coachella у зеленому бюст’є, яке носила у поєднанні з дуже короткими джинсовими шортами оздобленими бісером та торочкою.

Тайла / © Getty Images

Брітні, яка увійшла в історію попкультури, як одна з найуспішніших і найпопулярніших виконавиць, носила 2001 року на VMA таке саме вбрання, тільки гламурніше, оскільки на її коротких шортах був декор стразами і камінням, також каміння було на зеленому бюстьє.