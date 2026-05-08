Вау, яка стильна: акторку Мелані Гріффіт помітили папараці на прогулянці у мереживних рукавичках

68-річна акторка продемонструвала книжку, яку нині читає.

Мелані Гріффіт / © Getty Images

Оскароносна акторка Мелані Гріффіт прогулялася вулицями Нью-Йорка і потрапила під приціл папараці. Жінка мала приголомшливий вигляд і була дуже стильною у речах, які дизайнер Андре Тан назвав би найкращим луком весни 2026 року.

Річ у тім, що Мелані одягла білу легку сорочку з довгими рукавами, яку носила у поєднанні з синіми джинсами класичного крою і фасону. Також образ акторки доповнили білі мереживні рукавички з обрізаними пальцями, лофери, окуляри та коричнева сумка через плече у ретростилі.

Також помітно, що у руках у зірки книжка «Незнайомці: Спогади про шлюб» — це науково-популярна робота Белль Берден 2026 року. У книжці детально описується розлучення авторки під час пандемії COVID-19. Мелані Гріффіт же була у шлюбі чотири рази. Недовго її чоловіком був Дон Джонсон 1976 року, після цього вона покохала Стівена Бавера 1980-го року, і 1987 року розлучилася з ним. 1989 року повторно одружилася з Джонсоном і через 7 років, в 1996 році, вони знову розлучилися. Мелані Гріффіт кинула Джонсона заради Антоніо Бандераса, з яким одружилася у тому ж році. Пара розлучилася 2015 року. Минулого року Гріффіт і Бандерас видали заміж стільну доньку Стелу, але також у акторки є старший син і ще одна донька — відома акторка Дакота Джонсон.

