- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка: зірка соцмереж сяяла на Венеційському кінофестивалі у сукні з паєтками кольору морської хвилі
Дівчина обрала для свого виходу розкішне вбрання від Balenciaga.
Нашу увагу на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю привернула зірка соцмереж Тассія Навес, яка сяяла там в ефектному образі.
Дівчина була одягнена у гламурну сукню по фігурі, повністю розшитій паєтками кольору морської хвилі, з колекції Ready to Wear осінь-зима 2024 бренду Balenciaga. У ній Тассія мала красивий стрункий вигляд.
Аутфіт Навес доповнила босоніжками кольору металік зі стразами, каблучкою, сережками і намистом із синім камінням. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою і нюдовий манікюр.