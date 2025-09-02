Вау, яка: зірка соцмереж сяяла на Венеційському кінофестивалі у сукні з паєтками кольору морської хвилі

Тассія Навес / © Getty Images

Нашу увагу на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю привернула зірка соцмереж Тассія Навес, яка сяяла там в ефектному образі.

Дівчина була одягнена у гламурну сукню по фігурі, повністю розшитій паєтками кольору морської хвилі, з колекції Ready to Wear осінь-зима 2024 бренду Balenciaga. У ній Тассія мала красивий стрункий вигляд.

Тассія Навес / © Getty Images

Аутфіт Навес доповнила босоніжками кольору металік зі стразами, каблучкою, сережками і намистом із синім камінням. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою і нюдовий манікюр.