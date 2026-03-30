Вау, яка: зірку "Бріджертонів" Сімон Ешлі заскочили папараці перед її днем народження
Акторка пройшлася вулицями весняного Нью-Йорка.
30 березня акторці Сімон Ешлі, яка зіграла у популярному серіалі «Бріджертони», виповнився 31 рік і провела вона його у Нью-Йорку. Зірку напередодні її свята помітили біля торгового центру у районі Сохо, коли вона йшла вулицею у незвичному, але стильному образі.
Акторка одягла шкіряний ансамбль від бренду Marine Serre, який включав шкіряну оверсайз куртку на блискавці та обтислу мінісукню. Обидві речі були виконані з поєднанням чорного, білого, червоного та коричневого кольору. Аплікації на сукні на куртці були у вигляді квітів.
Образ Сімон доповнила продовгуватою сумкою від бренду Hammitt, чорними готроносими чоботами і макіяжем. Це був цікавий і одночасно незвичний лук, який акторка привернула увагу.
Нагадаємо, що акторка любить цікаві поєднання одягу, адже якось вирішила спробувати повернути моду на бриджі — минулого року її сфотографували в осінньому луку, ідеальному для не дуже прохолодного дня.