Вау, які білявки: сестри-близнючки у червоних сукнях продемонстрували пишні бюсти
Єва і Джессіка Гейл мали ефектний вигляд на вечірці.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram спільні знімки зі своєю сестрою-близнючкою Євою. Фото вони зробили у вбиральні у закладід під час вечірки.
Дівчата були одягнені у червоні сукні з відвертими декольте, які підкреслили їхні пишні груди. На Джессіці була обтисла бандажна сукня на широких бретельках, а на Єві — корсетна мереживна на тонких бретельках та з пікантними вирізами на талії.
Сестри зробили акуратні укладання і вечірні макіяжі із червоною помадою різних відтінків. Дівчата мали просто розкішний вигляд.
