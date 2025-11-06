Вау, які білявки: сестри-близнючки у червоних сукнях продемонстрували пишні бюсти

Єва і Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram спільні знімки зі своєю сестрою-близнючкою Євою. Фото вони зробили у вбиральні у закладід під час вечірки.

Дівчата були одягнені у червоні сукні з відвертими декольте, які підкреслили їхні пишні груди. На Джессіці була обтисла бандажна сукня на широких бретельках, а на Єві — корсетна мереживна на тонких бретельках та з пікантними вирізами на талії.

Сестри зробили акуратні укладання і вечірні макіяжі із червоною помадою різних відтінків. Дівчата мали просто розкішний вигляд.

