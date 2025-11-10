Вау, які форми: пишнотіла модель у лимонному купальнику продемонструвала яскравий пляжний лук

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новим гарячим відео з відпочинку у теплих краях.

Грейсі Бон

Перед камерою красуня з’явилася у спокусливому купальнику лимонного відтінку з пікантним глибоким декольте і вирізами на талії. Свій лук Бон доповнила пляжним білим халатом, який дорогою зняла.

Грейсі похизувалася пишними грудьми, тонкою талією і широкими стегнами.

«Мій вайб вихідних», — підписала модель відео.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у червоному купальнику кокетливо станцювала на камеру біля басейну.