Шоу-бізнес
242
1 хв

Вау, які форми: пишнотіла модель у лимонному купальнику продемонструвала яскравий пляжний лук

Грейсі Бон розбурхала уяву шанувальників новим пікантним образом у стильному купальнику.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новим гарячим відео з відпочинку у теплих краях.

Перед камерою красуня з’явилася у спокусливому купальнику лимонного відтінку з пікантним глибоким декольте і вирізами на талії. Свій лук Бон доповнила пляжним білим халатом, який дорогою зняла.

Грейсі похизувалася пишними грудьми, тонкою талією і широкими стегнами.

«Мій вайб вихідних», — підписала модель відео.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у червоному купальнику кокетливо станцювала на камеру біля басейну.

242
