Вау, оце так вибір: акторка Ренате Реінсве прийшла у абсолютно прозорій сукні і засвітила труси

Ренате Реінсве / © Associated Press

Реклама

Норвезька акторка та призерка Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль Ренате Рейнсве прибула на 37-му церемонію вручення кінопремій в Палм-Спрінгс у Каліфорнії. Вона привернула дуже багато уваги, але не через фільм, який представляла на заході, а через сукню, яку обрала.

Ренате була одягнена у вбрання від Givenchy із колекції весна-літо 2026 — сукню міді, верх якої був повністю прозорим і мав ефектне декольте майже до пупа. Через сітчасту тканину сукні було видно білі труси акторки.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Низ сукні Рейнсве був виконаний із фатинової тканини і нагадував пачку балерини. Також цікавою деталлю лука стало взуття, адже це були туфлі з великими бантами.

Реклама

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Раніше ми згадували 12 найефектніших «голих» суконь 2025 року, які демонстрували зірки на різних заходах.