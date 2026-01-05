ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Вау, оце так вибір: акторка Ренате Реінсве прийшла у абсолютно прозорій сукні і засвітила труси

Вона вразила своєю ефектною сукнею. Це був сміливий вибір, адже наважилась би одягти таку не кожна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ренате Реінсве

Ренате Реінсве / © Associated Press

Норвезька акторка та призерка Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль Ренате Рейнсве прибула на 37-му церемонію вручення кінопремій в Палм-Спрінгс у Каліфорнії. Вона привернула дуже багато уваги, але не через фільм, який представляла на заході, а через сукню, яку обрала.

Ренате була одягнена у вбрання від Givenchy із колекції весна-літо 2026 — сукню міді, верх якої був повністю прозорим і мав ефектне декольте майже до пупа. Через сітчасту тканину сукні було видно білі труси акторки.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Низ сукні Рейнсве був виконаний із фатинової тканини і нагадував пачку балерини. Також цікавою деталлю лука стало взуття, адже це були туфлі з великими бантами.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Раніше ми згадували 12 найефектніших «голих» суконь 2025 року, які демонстрували зірки на різних заходах.

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie