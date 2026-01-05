- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 449
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, оце так вибір: акторка Ренате Реінсве прийшла у абсолютно прозорій сукні і засвітила труси
Вона вразила своєю ефектною сукнею. Це був сміливий вибір, адже наважилась би одягти таку не кожна жінка.
Норвезька акторка та призерка Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль Ренате Рейнсве прибула на 37-му церемонію вручення кінопремій в Палм-Спрінгс у Каліфорнії. Вона привернула дуже багато уваги, але не через фільм, який представляла на заході, а через сукню, яку обрала.
Ренате була одягнена у вбрання від Givenchy із колекції весна-літо 2026 — сукню міді, верх якої був повністю прозорим і мав ефектне декольте майже до пупа. Через сітчасту тканину сукні було видно білі труси акторки.
Низ сукні Рейнсве був виконаний із фатинової тканини і нагадував пачку балерини. Також цікавою деталлю лука стало взуття, адже це були туфлі з великими бантами.
Раніше ми згадували 12 найефектніших «голих» суконь 2025 року, які демонстрували зірки на різних заходах.