Вау, як незвичайно: Гайді Клум одягла на червону доріжку сукню з яскравою торочкою

Супермодель 90-х та телеведуча Гайді Клум відвідала церемонію вручення премії Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці.

На цей захід Гайді прийшла у дуже незвичайній і яскравій сукні — довгому вбранні з об'ємною та яскравою торочкою. Автором вбрання є бренд Dawid Tomaszewski.

Також у сукні була американська пройма, а носила Гайді вбрання зі сріблястими мюлями, прикрасами та яскравим макіяжем. Також зірка зробила довгий рожевий манікюр.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Перед камерами Клум ефектно крутилася у своєму вбранні, щоб показати, як сукня "грає" від її рухів.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно – 1 липня – Гайді відсвяткувала свій день народження – їй виповнився 51 рік. Святкувати вона літала з чоловіком до Парижа, а відео та фото ділилася на своїй сторінці у Instagram.

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