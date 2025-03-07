Вау, яка: 51-річна Кейт Мосс у мінішортах похизувалася стрункими ногами у Парижі

Супермодель 90-х перебуває у чудовій фізичній формі.
Кейт Мосс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з готелю Ritz у Парижі. Супермодель йшла на показ колекції осінь/зима 2025/2026 бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Для свого виходу Кейт обрала стильний образ total black. На ній була шкірянка оверсайз, боді з мереживом, зверху якого вона одягла топ, і мінішорти з мереживом, які підкреслили її стрункі ноги.
Лук Мосс доповнила колготами в сітку і чорними замшевими ботильйонами, прикрашеними паєтками, які виблискували від спалахів фотокамер.
Модель завершила аутфіт хвилястим укладанням, максимально натуральним макіяжем і довгими сережками.
Нагадаємо, Кейт Мосс у білизняній сукні і без бюстгальтера оголила декольте на Паризькому тижні моди.
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