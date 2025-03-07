Вау, яка: 51-річна Кейт Мосс у мінішортах похизувалася стрункими ногами у Парижі

Кейт Мосс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з готелю Ritz у Парижі. Супермодель йшла на показ колекції осінь/зима 2025/2026 бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для свого виходу Кейт обрала стильний образ total black. На ній була шкірянка оверсайз, боді з мереживом, зверху якого вона одягла топ, і мінішорти з мереживом, які підкреслили її стрункі ноги.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Лук Мосс доповнила колготами в сітку і чорними замшевими ботильйонами, прикрашеними паєтками, які виблискували від спалахів фотокамер.

Модель завершила аутфіт хвилястим укладанням, максимально натуральним макіяжем і довгими сережками.

Нагадаємо, Кейт Мосс у білизняній сукні і без бюстгальтера оголила декольте на Паризькому тижні моди.

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